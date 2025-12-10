प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में शुरू की गई 'आपका पैसा, आपका अधिकार' पहल के तहत अब तक लगभग 2,000 करोड़ रुपये उनके असली मालिकों को वापस किए जा चुके हैं, ताकि नागरिकों को उनके भूले हुए फाइनेंशियल एसेट्स वापस पाने में मदद मिल सके.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मूवमेंट यह पक्का करने के मकसद से शुरू किया गया है कि हर नागरिक वह वापस पा सके जो उसका हक है.

PM मोदी ने कहा, "यह एक भूले हुए फाइनेंशियल एसेट्स को एक नए मौके में बदलने का मौका है. 'आपका पैसा, आपका अधिकार' मूवमेंट में हिस्सा लें!"

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश के अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जनता के पैसे का एक बड़ा हिस्सा बिना दावे का है.

भारतीय बैंकों के पास 78,000 करोड़ रुपये का अनक्लेम्ड पैसा है, जबकि इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपये अनक्लेम्ड पड़े हैं. इसके अलावा, म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपये और 9,000 करोड़ रुपये के डिविडेंड भी अनक्लेम्ड हैं.

पीएम मोदी ने बताया कि देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 477 जिलों में सुविधा शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसमें दूरदराज के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि अधिकतम कवरेज और पहुंच सुनिश्चित की जा सके. सरकार, नियामक निकायों, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से, लगभग 2,000 करोड़ रुपये पहले ही नागरिकों को वापस कर दिए गए हैं.

उन्होंने खास पोर्टल और सुविधा कैंप का इस्तेमाल करके उन चीजों पर दावा करने के लिए बढ़ावा दिया जो उनका हक हैं.