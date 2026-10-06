मक्का समझौते के तहत पाकिस्तान, तुर्किये सऊदी अरब में तैनात करेंगे अपनी सेना

सऊदी अरब में पाकिस्तान और तुर्किये जल्द अपनी सेनाएं तैनात करेंगे. सोमवार को रियाद में तीनों देशों की आपात बैठक हुई.जिसमें मक्का रक्षा सौदे के तहत संयुक्त रुप से सऊदी अरब में सैन्य बल तैनात करने पर फैसला हुआ. अगस्त में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौता हुआ था.जिसमें तय किया गया था कि इनमें से किसी एक देश पर हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा.हाल के दिनों में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब में हमले बढ़ गए हैं. साथ ही हूतियों ने लाल सागर के करीब यमन में बाब अल मंदेब स्ट्रेट के आस पास के इलाके पर कब्जा कर लिया है.सऊदी अरब अपने कुल तेल निर्यात का ज्यादातर हिस्सा लाल सागर और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों को भेजता है. लेकिन हूतियों के बाब अल मंदेब के आसपास कब्जा करने के बाद उसका निर्यात प्रभावित हुआ है.हाल की रिपोर्टस के मुताबिक सऊदी समर्थित यमनी सरकारी सेना ने इनमें से कई इलाकों में जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें पीछे धकेलना शुरू कर दिया है.