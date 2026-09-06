दुनिया के नए नक्शे पर भारत की आपत्ति: कहा- भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लद्दाख को दर्शाया जाना चाहिए

दुनिया के नए नक्शे को लेकर भारत ने आपत्ति जताई है.भारत ने रविवार को कहा कि UN के प्रस्तावित वर्ल्ड मैप में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र-शासित प्रदेशों को देश के आधिकारिक मैप के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए और कोई भी "गलत" या "गुमराह करने वाला" चित्रण स्वीकार्य नहीं होगा.संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने पारंपरिक दुनिया के नक्शे को बदलने के लिए शुक्रवार को वोट किया था. टोगो द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव के पक्ष में 164 वोट मिले. जबकि एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और अमेरिका ने इसके खिलाफ़ एकमात्र वोट दिया. प्रस्तावित नया नक्शा अफ्रीका के आकार को अधिक सही ढंग से दिखाता है. मर्केटर नक्शा ...जो 16वीं सदी से आम तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. वो अफ्रीका को ग्रीनलैंड के आकार का ही दिखाता है. जबकि असल में अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है.