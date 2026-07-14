ETV Bharat / Videos

अपने शावक के साथ नजर आई पनीहाई, बांधवगढ़ की सबसे खूबसूरत बाघिनों में से एक - PANIHAI TIGRESS VIDEO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अपने शावक के साथ नजर आई पनीहाई (Etv Bhara)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 11:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की खूबसूरत बाघिन पनीहाई एक बार फिर कैमरे में कैद हुई है. खास बात ये है कि बाघिन के साथ उसका शावक भी नजर आया है. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओर जहां शावक पानी में बैठा है, तो शावक की मां पनीहाई बाघिन पानी किनारे बैठे हुई है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गाइड बताते हैं कि पनीहाई की उम्र लगभग 7 वर्ष है. पनीहाई बाघिन ने पनपता बफर गेट के पचपेड़ी क्षेत्र में कब्जा कर अपनी टेरिटरी बनाई हुई है. ये टाइग्रेस पर्यटकों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये बहुत शांत रहती है और पर्यटकों के सामने मस्ती के मूड में रहती है. हालांकि, शिकार के मामले में ये उतनी ही खतरनाक है. वहीं, वन्य जीव प्रेमी बताते हैं कि बाघ-बाघिन अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने और खुद को ठंडा रखने के लिए पानी बैठते हैं या फिर शिकार की तलाश में भी इस तर छिपकर बैठ जाते हैं.

यह भी देखें- मध्यप्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में बाघिनों का दबदबा, वाइल्ड लाइफ के लिए सुखद संकेत

बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर जोन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बंद किया गया है.  हालांकि, पर्यटक यहां बफर जोन की सफारी का आनंद ले रहे हैं.

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की खूबसूरत बाघिन पनीहाई एक बार फिर कैमरे में कैद हुई है. खास बात ये है कि बाघिन के साथ उसका शावक भी नजर आया है. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओर जहां शावक पानी में बैठा है, तो शावक की मां पनीहाई बाघिन पानी किनारे बैठे हुई है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गाइड बताते हैं कि पनीहाई की उम्र लगभग 7 वर्ष है. पनीहाई बाघिन ने पनपता बफर गेट के पचपेड़ी क्षेत्र में कब्जा कर अपनी टेरिटरी बनाई हुई है. ये टाइग्रेस पर्यटकों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये बहुत शांत रहती है और पर्यटकों के सामने मस्ती के मूड में रहती है. हालांकि, शिकार के मामले में ये उतनी ही खतरनाक है. वहीं, वन्य जीव प्रेमी बताते हैं कि बाघ-बाघिन अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने और खुद को ठंडा रखने के लिए पानी बैठते हैं या फिर शिकार की तलाश में भी इस तर छिपकर बैठ जाते हैं.

यह भी देखें- मध्यप्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में बाघिनों का दबदबा, वाइल्ड लाइफ के लिए सुखद संकेत

बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर जोन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बंद किया गया है.  हालांकि, पर्यटक यहां बफर जोन की सफारी का आनंद ले रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

BANDHAVGARH LATEST VIDEO
BANDHAVGARH TIGER RESERVE NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
PANIHAI TIGRESS VIDEO
PANIHAI TIGRESS BANDHAVGARH VIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Being the second largest state in the country with 53 districts, Madhya Pradesh is one of the most important states. Being committed to its viewers, ETV Bharat Madhya Pradesh has the reach to the farthest corner of the state with its reporting presence. The variety of the state, the behavioural pattern of the people, the changing trends and the political landscape find the finest expression in its stories....view details

संबंधित ख़बरें

Madhya Pradesh Submerged boats

बरगी डैम का रहस्य! पानी सूखते ही नजर आया प्राचीन मंदिर और पुरानी नाव, देखें वीडियो

July 2, 2026 at 2:26 PM IST
BJP LEADER AND POLICE OFFICER FIGHT VIDEO

इंदौर के विजय नगर थाने में बीजेपी नेता और पुलिसकर्मी के बीच बहस, वीडियो बनते ही थाने से गायब

June 24, 2026 at 2:55 PM IST
TIGER SPOTTED PANNA AMANGANJ ROAD

कार से जा रहा था परिवार, तभी सामने आए वनराज, देखने के लिए लोगों की लगी कतार

June 22, 2026 at 12:27 PM IST
INDORE CAR FIRE VIDEO TODAY

इंदौर के बाणगंगा में नई कार बनी आग का गोला, कुछ ही देर में जलकर खाक, देखें वीडियो

June 13, 2026 at 12:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.