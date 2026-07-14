अपने शावक के साथ नजर आई पनीहाई, बांधवगढ़ की सबसे खूबसूरत बाघिनों में से एक - PANIHAI TIGRESS VIDEO
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 11:20 AM IST
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की खूबसूरत बाघिन पनीहाई एक बार फिर कैमरे में कैद हुई है. खास बात ये है कि बाघिन के साथ उसका शावक भी नजर आया है. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओर जहां शावक पानी में बैठा है, तो शावक की मां पनीहाई बाघिन पानी किनारे बैठे हुई है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गाइड बताते हैं कि पनीहाई की उम्र लगभग 7 वर्ष है. पनीहाई बाघिन ने पनपता बफर गेट के पचपेड़ी क्षेत्र में कब्जा कर अपनी टेरिटरी बनाई हुई है. ये टाइग्रेस पर्यटकों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये बहुत शांत रहती है और पर्यटकों के सामने मस्ती के मूड में रहती है. हालांकि, शिकार के मामले में ये उतनी ही खतरनाक है. वहीं, वन्य जीव प्रेमी बताते हैं कि बाघ-बाघिन अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने और खुद को ठंडा रखने के लिए पानी बैठते हैं या फिर शिकार की तलाश में भी इस तर छिपकर बैठ जाते हैं.
यह भी देखें- मध्यप्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में बाघिनों का दबदबा, वाइल्ड लाइफ के लिए सुखद संकेत
बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर जोन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बंद किया गया है. हालांकि, पर्यटक यहां बफर जोन की सफारी का आनंद ले रहे हैं.
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की खूबसूरत बाघिन पनीहाई एक बार फिर कैमरे में कैद हुई है. खास बात ये है कि बाघिन के साथ उसका शावक भी नजर आया है. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ओर जहां शावक पानी में बैठा है, तो शावक की मां पनीहाई बाघिन पानी किनारे बैठे हुई है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गाइड बताते हैं कि पनीहाई की उम्र लगभग 7 वर्ष है. पनीहाई बाघिन ने पनपता बफर गेट के पचपेड़ी क्षेत्र में कब्जा कर अपनी टेरिटरी बनाई हुई है. ये टाइग्रेस पर्यटकों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये बहुत शांत रहती है और पर्यटकों के सामने मस्ती के मूड में रहती है. हालांकि, शिकार के मामले में ये उतनी ही खतरनाक है. वहीं, वन्य जीव प्रेमी बताते हैं कि बाघ-बाघिन अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने और खुद को ठंडा रखने के लिए पानी बैठते हैं या फिर शिकार की तलाश में भी इस तर छिपकर बैठ जाते हैं.
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बता दें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर जोन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए बंद किया गया है. हालांकि, पर्यटक यहां बफर जोन की सफारी का आनंद ले रहे हैं.