2020 दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर-शरजील को नहीं मिली बेल, बाकी 5 आरोपियों को जमानत - UMAR SHARJEEL NOT GRANTED BAIL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 5, 2026 at 10:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया. वहीं दोनों आरोपी अब एक साल तक जमानत के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे.
हालांकि कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ताओं, उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं.इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में वैधानिक कसौटी लागू होती है. कार्यवाही के इस चरण में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत पर रिहा करना सही नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 10 दिसंबर को आरोपियों की जमानत याचिका पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था
उमर, शरजील और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है. इनके खिलाफ UAPA और IPC की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया. वहीं दोनों आरोपी अब एक साल तक जमानत के लिए अपील भी नहीं कर पाएंगे.
हालांकि कोर्ट ने बाकी पांच आरोपियों, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से याचिकाकर्ताओं, उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होते हैं.इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में वैधानिक कसौटी लागू होती है. कार्यवाही के इस चरण में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत पर रिहा करना सही नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 10 दिसंबर को आरोपियों की जमानत याचिका पर बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था
उमर, शरजील और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है. इनके खिलाफ UAPA और IPC की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.