प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की, पीएम बोले- बातचीत से युद्ध का समाधान निकले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत-यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर बात की. PMO के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चल रहे युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना नजरिया साझा किया. वहीं, प्रधानमंत्री ने भारत के 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण को दोहराया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जाना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है.

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत दोनों ही देशों के संपर्क में है. भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेजी है. भारत का लगातार यही कहना रहा है कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा. प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन, दोनों देशों के नेताओं के सामने यह बात रख चुके हैं.