ETV Bharat / Videos

प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की, पीएम बोले- बातचीत से युद्ध का समाधान निकले

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पीएम मोदी की जेलेंस्की से बात (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2026 at 12:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत-यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर बात की. PMO के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चल रहे युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना नजरिया साझा किया. वहीं, प्रधानमंत्री ने भारत के 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण को दोहराया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जाना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है.

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत दोनों ही देशों के संपर्क में है. भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेजी है. भारत का लगातार यही कहना रहा है कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा. प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन, दोनों देशों के नेताओं के सामने यह बात रख चुके हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध और भारत-यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर बात की. PMO के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चल रहे युद्ध से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना नजरिया साझा किया. वहीं, प्रधानमंत्री ने भारत के 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण को दोहराया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस संघर्ष का समाधान बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जाना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है.

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत दोनों ही देशों के संपर्क में है. भारत ने यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेजी है. भारत का लगातार यही कहना रहा है कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा. प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन, दोनों देशों के नेताओं के सामने यह बात रख चुके हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

UKRAINIAN PRESIDENT ZELENSKYY
मोदी और जेलेंस्की की बातचीत
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
RUSSIA UKRAIN WAR
MODI TALKS TO ZELENSKY

संबंधित ख़बरें

16 नवंबर को दिल्ली में छुट्टी

छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: 16 नवंबर को सरकारी अवकाश घोषित, प्रशासनिक दफ्तर और उपक्रम रहेंगे बंद

November 10, 2026 at 12:55 PM IST
दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत

दिवाली के बाद दिल्ली में स्मॉग; रिकॉर्ड स्तर पर AQI, डॉक्टरों ने दी घर में रहने की सलाह, सियासत भी जारी

November 9, 2026 at 9:53 PM IST
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फिर दी बहस की चुनौती

जवान उनके "झूठ" पर भरोसा नहीं करते: राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फिर दी बहस की चुनौती

November 9, 2026 at 9:26 PM IST
MALLIKARJUN KHARGE DIWALI STATEMENT CONTROVERSY

मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने वाले बयान पर छिड़ा सियासी घमासान

November 9, 2026 at 8:36 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.