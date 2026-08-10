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रूस के निज़नेकामस्क शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत - UKRAINIAN DRONE ATTACK

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रूस के निज़नेकामस्क शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 8:54 PM IST

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रूस के तातारस्तान इलाके में निज़नेकामस्क शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई.जबकि 39 लोग घायल हो गए.यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ये रूस पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है. हाल के महीनों में यूक्रेन ने लगभग रोज़ लंबी दूरी के ड्रोन से रूस की तेल सेंटर को निशाना बनाया है. इन हमलों की वजह से रूस में ईंधन की कमी हो गई है.रूस की तेल रिफाइनिंग क्षमता पर असर पड़ा है और रूसी जनता में बेचैनी बढ़ी है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इन हमलों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज़ पर लाने की कवायद बताया.साथ ही कहा कि ये 4 साल से ज़्यादा समय से चल रहे हमले को रोकने के लिए चलाया जा रहा एक अभियान हिस्सा है. रूस ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेनी हमलों में औद्योगिक ठिकानों के साथ रिहायशी इलाक़ों को भी निशाना बनाया गया है.निज़नेकामस्क शहर यूक्रेनी सीमा से लगभग 1,200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यहां की आबादी लगभग ढाई लाख के करीब है.ये शहर रूस की तेल रिफाइनिंग का एक अहम केंद्र है.जहां दो रिफाइनरियां और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट हैं.

रूस के तातारस्तान इलाके में निज़नेकामस्क शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत हो गई.जबकि 39 लोग घायल हो गए.यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ये रूस पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है. हाल के महीनों में यूक्रेन ने लगभग रोज़ लंबी दूरी के ड्रोन से रूस की तेल सेंटर को निशाना बनाया है. इन हमलों की वजह से रूस में ईंधन की कमी हो गई है.रूस की तेल रिफाइनिंग क्षमता पर असर पड़ा है और रूसी जनता में बेचैनी बढ़ी है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इन हमलों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज़ पर लाने की कवायद बताया.साथ ही कहा कि ये 4 साल से ज़्यादा समय से चल रहे हमले को रोकने के लिए चलाया जा रहा एक अभियान हिस्सा है. रूस ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेनी हमलों में औद्योगिक ठिकानों के साथ रिहायशी इलाक़ों को भी निशाना बनाया गया है.निज़नेकामस्क शहर यूक्रेनी सीमा से लगभग 1,200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यहां की आबादी लगभग ढाई लाख के करीब है.ये शहर रूस की तेल रिफाइनिंग का एक अहम केंद्र है.जहां दो रिफाइनरियां और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट हैं.

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