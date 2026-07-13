रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा बदलाव… आखिर क्यों बदली जा रही है यूक्रेन की पूरी रणनीति? - WAR
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Published : July 13, 2026 at 8:22 PM IST
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन एक बार फिर बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है. राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिदेंको का इस्तीफा स्वीकार करते हुए सरकार में व्यापक फेरबदल का संकेत दिया है. जेलेंस्की का कहना है कि बदलते हालात के अनुसार देश की राजनीतिक और विदेश नीति रणनीति को मजबूत किया जा रहा है. इसी दौरान यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ढांचे को लगातार निशाना बना रहे हैं, जिससे रूस में ईंधन संकट और राशनिंग की स्थिति बन गई है. जवाब में रूस ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं. जानिए आखिर यूक्रेन सरकार में यह चौथा बड़ा फेरबदल क्यों हो रहा है और इसका युद्ध पर क्या असर पड़ सकता है.
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन एक बार फिर बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है. राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिदेंको का इस्तीफा स्वीकार करते हुए सरकार में व्यापक फेरबदल का संकेत दिया है. जेलेंस्की का कहना है कि बदलते हालात के अनुसार देश की राजनीतिक और विदेश नीति रणनीति को मजबूत किया जा रहा है. इसी दौरान यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा ढांचे को लगातार निशाना बना रहे हैं, जिससे रूस में ईंधन संकट और राशनिंग की स्थिति बन गई है. जवाब में रूस ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं. जानिए आखिर यूक्रेन सरकार में यह चौथा बड़ा फेरबदल क्यों हो रहा है और इसका युद्ध पर क्या असर पड़ सकता है.