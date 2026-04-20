बिना सैनिक सिर्फ मशीनों से रूसी चौकी पर कब्जा… यूक्रेन का बड़ा दावा - UKRAINE RUSSIA WAR
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Published : April 20, 2026 at 5:06 PM IST
यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने बिना एक भी सैनिक उतारे सिर्फ ड्रोन और जमीनी रोबोट के जरिए रूसी चौकी पर कब्जा कर लिया. राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 13 अप्रैल 2026 को इस ऑपरेशन की पुष्टि की और इसे पूरी तरह मानवरहित बताया. ऑपरेशन में एफपीवी ड्रोन, विस्फोटक ले जाने वाले रोबोट और मशीन गन से लैस यूजीवी का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने दुश्मन के बंकर और खाइयों को निशाना बनाया. लगातार दबाव के चलते रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया. यूक्रेन का कहना है कि इस तरह के ऑपरेशनों से हजारों सैनिकों की जान बचाई जा रही है. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच साबित होता है तो यह आधुनिक युद्ध की दिशा बदल सकता है.
यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने बिना एक भी सैनिक उतारे सिर्फ ड्रोन और जमीनी रोबोट के जरिए रूसी चौकी पर कब्जा कर लिया. राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 13 अप्रैल 2026 को इस ऑपरेशन की पुष्टि की और इसे पूरी तरह मानवरहित बताया. ऑपरेशन में एफपीवी ड्रोन, विस्फोटक ले जाने वाले रोबोट और मशीन गन से लैस यूजीवी का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने दुश्मन के बंकर और खाइयों को निशाना बनाया. लगातार दबाव के चलते रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया. यूक्रेन का कहना है कि इस तरह के ऑपरेशनों से हजारों सैनिकों की जान बचाई जा रही है. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच साबित होता है तो यह आधुनिक युद्ध की दिशा बदल सकता है.