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यूक्रेन से 20 हजार बच्चे गायब: रूस पर आरोप, यूरोपियन यूनियन ने 16 अधिकारियों पर लगाए प्रतिबंध - UKRAINE CHILD ABDUCTION CASE

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यूक्रेन से 20 हजार बच्चे गायब (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 7:50 PM IST

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यूरोपीय संघ ने उन 16 अधिकारियों और 7 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए, जिन पर यूक्रेन से हजारों बच्चों के अपहरण में रूस की मदद करने का आरोप है. उनमें से कई को जबरन पहचान बदलने के लिए मजबूर किया गया है.  

यूरोपियन कमीशन की उपाध्यक्ष काजा कैलास ने कहा कि हम ने 100 से ज्यादा लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो यूक्रेनी बच्चों के निर्वासन, जबरन दूसरी जगहों पर ले जाने और उनके अंदर एक खास विचारधारा पैदा करने के आरोप हैं. आज हमने उनमें 23 और नाम जोड़े हैं और हम आगे भी ऐसा ही करने जा रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि 20 हजार से अधिक यूक्रेनी बच्चे रूस या रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में फंसे हुए हैं. इन बच्चों के मन में एक खास विचारधारा भरने या उन्हें यूक्रेन के अंदर रूसी समर्थक मिलिशिया या रूस के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण देने का संदेह है.  

यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि कई बच्चों को उनकी यूक्रेनी पहचान और संस्कृति से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें रूसी पासपोर्ट दिए जाते हैं और गोद लेने के लिए रखा जाता है. कुछ बच्चों को मन में एक खास विचारधारा भरने के लिए जबरन स्कूल या सैन्य शिविरों में भेज दिया जाता है. यूरोपियन यूनियन ने इसे वार क्राइम बताया है.  

Conclusion:

यूरोपीय संघ ने उन 16 अधिकारियों और 7 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए, जिन पर यूक्रेन से हजारों बच्चों के अपहरण में रूस की मदद करने का आरोप है. उनमें से कई को जबरन पहचान बदलने के लिए मजबूर किया गया है.  

यूरोपियन कमीशन की उपाध्यक्ष काजा कैलास ने कहा कि हम ने 100 से ज्यादा लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो यूक्रेनी बच्चों के निर्वासन, जबरन दूसरी जगहों पर ले जाने और उनके अंदर एक खास विचारधारा पैदा करने के आरोप हैं. आज हमने उनमें 23 और नाम जोड़े हैं और हम आगे भी ऐसा ही करने जा रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि 20 हजार से अधिक यूक्रेनी बच्चे रूस या रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में फंसे हुए हैं. इन बच्चों के मन में एक खास विचारधारा भरने या उन्हें यूक्रेन के अंदर रूसी समर्थक मिलिशिया या रूस के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण देने का संदेह है.  

यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि कई बच्चों को उनकी यूक्रेनी पहचान और संस्कृति से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें रूसी पासपोर्ट दिए जाते हैं और गोद लेने के लिए रखा जाता है. कुछ बच्चों को मन में एक खास विचारधारा भरने के लिए जबरन स्कूल या सैन्य शिविरों में भेज दिया जाता है. यूरोपियन यूनियन ने इसे वार क्राइम बताया है.  

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