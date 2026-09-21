यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, मॉस्को पर दागे 1000 से अधिक ड्रोन; पुतिन की बढ़ी टेंशन
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 21, 2026 at 10:20 AM IST
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने अब एक बेहद खतरनाक रूप ले लिया है. यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को दहलाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है. यूक्रेनी सेना ने रूस को निशाना बनाते हुए 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं. हालांकि, रूसी रक्षा मंत्रालय ने 1100 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, जिनमें से 450 मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे.
इस भीषण हमले में मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी और आवासीय इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 लोगों की मौत और 20 के घायल होने की खबर है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का मकसद रूस की अर्थव्यवस्था और 'वॉर मशीन' पर गहरी चोट करना है। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ है जब रूस में संसदीय चुनाव चल रहे हैं.
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने अब एक बेहद खतरनाक रूप ले लिया है. यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को दहलाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है. यूक्रेनी सेना ने रूस को निशाना बनाते हुए 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं. हालांकि, रूसी रक्षा मंत्रालय ने 1100 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, जिनमें से 450 मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे.
इस भीषण हमले में मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी और आवासीय इमारत को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 लोगों की मौत और 20 के घायल होने की खबर है. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का मकसद रूस की अर्थव्यवस्था और 'वॉर मशीन' पर गहरी चोट करना है। यह हमला ठीक उस वक्त हुआ है जब रूस में संसदीय चुनाव चल रहे हैं.