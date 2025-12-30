रूस और यूक्रेन में फिर तनाव, पुतिन के आवास पर हमले का आरोप, जेलेंस्की ने आरोपों को किया खारिज - RUSSIA UKRAIN ALLEGATION WAR
Published : December 30, 2025 at 5:55 PM IST
रूस और यूक्रेन के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है. इस बार मुद्दा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर कथित ड्रोन हमला. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया है कि यूक्रेन ने मॉस्को के पास नोवगोरोड इलाके में स्थित पुतिन के सरकारी आवास पर 91 लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है...
जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है, जिसका मकसद यूक्रेन के खिलाफ और हमलों को सही ठहराना और शांति वार्ता को कमजोर करना है. जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जो कूटनीति को नुकसान पहुंचाए, जबकि रूस बार-बार ऐसा करता रहा है. जेलेंस्की ने संकेत दिया कि ये आरोप ऐसे समय सामने आए हैं, जब यूक्रेन और अमेरिका के बीच शांति वार्ता में प्रगति हो रही है. यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से चुप न रहने की अपील की है और कहा है कि रूस को स्थायी शांति की कोशिशों को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.
यूरोन्यूज के सूत्रों के मुताबिक, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि ऐसी कथित लापरवाही भरी हरकतों का जवाब दिया जाएगा. लावरोव ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास जिसे वल्दाई के नाम से भी जाना जाता है, को निशाना बनाया गया. हालांकि, लावरोव ने यह साफ नहीं किया कि कथित हमले के समय राष्ट्रपति पुतिन वहां मौजूद थे या नहीं.
