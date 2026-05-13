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स्थानीय चुनाव में हार के बाद घिरे स्टार्मर… क्या जा सकती है ब्रिटेन के PM की कुर्सी? - KEIR STARMER

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स्थानीय चुनाव में हार के बाद घिरे स्टार्मर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 8:10 PM IST

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ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की करारी हार के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर दबाव बढ़ गया है. 2024 की बड़ी जीत के एक साल के भीतर ही उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं. आलोचक खराब आर्थिक स्थिति, नीतिगत फैसलों और विवादित नियुक्तियों को हार की वजह मान रहे हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, अगर पार्टी नेतृत्व का भरोसा टूटता है या कैबिनेट मंत्री विरोध में इस्तीफा देते हैं, तो स्टार्मर को पद छोड़ना पड़ सकता है. स्वैच्छिक इस्तीफा भी एक विकल्प माना जा रहा है. ऐसी स्थिति में लेबर पार्टी अंतरिम प्रधानमंत्री चुन सकती है. उत्तराधिकारियों में एंजेला रेनेर, वेस स्ट्रीटिंग और एंडी बर्नहैम के नाम की चर्चा है.

ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की करारी हार के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर दबाव बढ़ गया है. 2024 की बड़ी जीत के एक साल के भीतर ही उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं. आलोचक खराब आर्थिक स्थिति, नीतिगत फैसलों और विवादित नियुक्तियों को हार की वजह मान रहे हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, अगर पार्टी नेतृत्व का भरोसा टूटता है या कैबिनेट मंत्री विरोध में इस्तीफा देते हैं, तो स्टार्मर को पद छोड़ना पड़ सकता है. स्वैच्छिक इस्तीफा भी एक विकल्प माना जा रहा है. ऐसी स्थिति में लेबर पार्टी अंतरिम प्रधानमंत्री चुन सकती है. उत्तराधिकारियों में एंजेला रेनेर, वेस स्ट्रीटिंग और एंडी बर्नहैम के नाम की चर्चा है.

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