21 लाख 21 हजार के नोटों से सजा गणपति का पंडाल! सुरक्षा के लिए लगे 6 CCTV
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 5:10 PM IST
उज्जैन: उज्जैन से लगभग 60 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील क्षेत्र में मेवाड़ माली सेरी में गणेश उत्सव के आयोजन के दौरान बप्पा की प्रतिमा के आस पास पूरे पंडाल में 21 लाख 21 हजार के नोटों से साज सज्जा की गई है. आकर्षण का केंद्र बने पंडाल में अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन को पहुंच रहे हैं. इस पूरी साज सज्जा को गजानंद मित्र मंडली के सदस्यों ने मिलकर किया है. समिति के सदस्यों ने बताया 3 दिन में 8 सदस्यों ने मिलकर इसे तैयार किया है. इसमें 10, 20, 50, 100, 500 रुपये के नोट शामिल हैं. कुल 6 सीसीटीवी यहां लगाए गये हैं साथ ही पुलिस सुरक्षा भी पंडाल समिति ने ली है. नोट लाकर लगवाने वाले श्रद्धालु राधेश्याम माली ने बताया कि "पिता से पहले अनुमति ली उसके बाद इच्छा अनुसार नोट समिति को देकर कुल 21 लाख 21 हजार से साज सज्जा की गई."
उज्जैन: उज्जैन से लगभग 60 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील क्षेत्र में मेवाड़ माली सेरी में गणेश उत्सव के आयोजन के दौरान बप्पा की प्रतिमा के आस पास पूरे पंडाल में 21 लाख 21 हजार के नोटों से साज सज्जा की गई है. आकर्षण का केंद्र बने पंडाल में अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन को पहुंच रहे हैं. इस पूरी साज सज्जा को गजानंद मित्र मंडली के सदस्यों ने मिलकर किया है. समिति के सदस्यों ने बताया 3 दिन में 8 सदस्यों ने मिलकर इसे तैयार किया है. इसमें 10, 20, 50, 100, 500 रुपये के नोट शामिल हैं. कुल 6 सीसीटीवी यहां लगाए गये हैं साथ ही पुलिस सुरक्षा भी पंडाल समिति ने ली है. नोट लाकर लगवाने वाले श्रद्धालु राधेश्याम माली ने बताया कि "पिता से पहले अनुमति ली उसके बाद इच्छा अनुसार नोट समिति को देकर कुल 21 लाख 21 हजार से साज सज्जा की गई."