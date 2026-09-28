उज्जैन में शाही मस्जिद विवाद पर भारी बवाल; पुलिस पर पथराव और लाठीचार्ज, 10 लोगों पर FIR दर्ज

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही मस्जिद को तोड़े जाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है. मस्जिद का हिस्सा हटाने को लेकर हुए विरोध के दौरान पुलिस बल पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक महिला थाना प्रभारी घायल हो गईं. हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े.

तनाव को देखते हुए इलाके के प्राइवेट स्कूल और बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और भारी संख्या में RAF तथा पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने माहौल बिगाड़ने के आरोप में 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समेत 10 लोगों पर FIR दर्ज की है. वहीं, शहर काजी खलीकुर्रे रहमान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने खुद ही मस्जिद का विवादित हिस्सा हटाना शुरू कर दिया है.