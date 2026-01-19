सफेद कपड़ा लपेटकर बदमाशों ने मचाया तांडव, कारोबारी की कार में लगाई आग - UJJAIN CAR FIRE CASE
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 9:17 PM IST
उज्जैन: माधवनगर थाना क्षेत्र के एलपी भार्गव नगर में रविवार देर रात दो बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. यहां बदमाशों ने गारमेंट और रियल एस्टेट कारोबारी नरेश धनवानी के घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाकर फरार हो गए. आगजनी की इस घटना में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. बदमाश मुंह पर सफेद कपड़ा बांधकर बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर आए थे. घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दो बदमाश कार में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाते नजर आ रहे हैं. माधवनगर थाना प्रभारी राकेश कुमार भारती ने बताया कि पीड़ित व्यापारी की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है. जल्द ही बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा. आरोपियों की धड़पकड़ में टीमें लगी हुई हैं.
