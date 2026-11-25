उज्जैन: बाबा महाकाल के दरबार में बुधवार को क्रिकेटर और बॉलीवुड जगत की हस्तियों ने हाजिरी लगाई. भारतीय क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों ने जहां भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया, वही प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने भी मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ लिए. इस दौरान सभी ने मंदिर की व्यवस्थाओं और यहां हो रहे विकास कार्यों की सराहना की. अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने महाकाल मंदिर में हो रहे विकास कार्यों में अपनी और से भी योगदान देने की इच्छा जाहिर की. भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी नीतीश राणा, यजुवेंद्र चहल, राहुल तेवतिया, सुमित कुमार और अमित कुमार ने भस्मार्ती में शामिल होकर भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया. भस्मार्ती के दौरान खिलाड़ी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा की भक्ति में लीन नजर आए. नीतीश राणा ने कहा दर्शन करने का जब भी मन में भाव जागता है, वे तुरंत उज्जैन आ जाते हैं. महाकाल के प्रति उनकी विशेष आस्था है और यहां आकर उन्हें सुकून मिलता है.