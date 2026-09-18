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नितिन नबीन के रथ से उतारे गये उज्जैन महापौर, भाजपा में राजनीतिक उबाल

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नितिन नबीन के रथ से उतारे गये उज्जैन महापौर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 10:54 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 11:00 PM IST

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उज्जैन: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उज्जैन के दौरे पर आये थे. इस दौरान एक रोड शो का आयोजन किया गया. रोड शो के कार्यक्रम में उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें नितिन नबीन के रथ से उतार दिया गया. रथ से उतार दिये जाने के बाद उज्जैन महापौर का दर्द छलक आया और उन्होंने अंबेडकर की शरण में जाने की बात कही है. टटवाल ने 20 सितंबर को अंबेडकर प्रतिमा के सामने मौन धरना देने का ऐलान किया है. टटवाल ने कहा, "मैं बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने बैठकर अपमान सहन करने की शक्ति मांगूंगा. क्योंकि महापौर पद को लेकर लगातार अवहेलना और अपमान की घटनाएं हो रही हैं."

उज्जैन: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उज्जैन के दौरे पर आये थे. इस दौरान एक रोड शो का आयोजन किया गया. रोड शो के कार्यक्रम में उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें नितिन नबीन के रथ से उतार दिया गया. रथ से उतार दिये जाने के बाद उज्जैन महापौर का दर्द छलक आया और उन्होंने अंबेडकर की शरण में जाने की बात कही है. टटवाल ने 20 सितंबर को अंबेडकर प्रतिमा के सामने मौन धरना देने का ऐलान किया है. टटवाल ने कहा, "मैं बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने बैठकर अपमान सहन करने की शक्ति मांगूंगा. क्योंकि महापौर पद को लेकर लगातार अवहेलना और अपमान की घटनाएं हो रही हैं."

Last Updated : September 18, 2026 at 11:00 PM IST

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