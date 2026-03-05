उज्जैन : विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव परिवार सहित दर्शन लाभ लेने पहुंचे. मंदिर समिति ने बताया "बुधवार देर शाम संध्या आरती के दौरान केदार जाधव ने परिवार सहित दर्शन लाभ लिए. केदार जाधव ने नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की. भगवान के गर्भ गृह के चौखट से माथा टेक परिवार सहित आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में तस्वीरें भी खिंचवाई." केदार जाधव ने दर्शन के अनुभव को भी साझा किया. केदार जाधव ने कहा "मैं भगवान महाकालेश्वर के दर्शन लाभ लेने आया हूं. दर्शन बहुत अच्छे से हुए. मैं बाबा महाकाल का बहुत बड़ा भक्त हूं. कहते हैं न कि जब तक बुलावा नहीं होता भगवान का, भक्त नहीं जा पाता. दर्शन कर ऐसा लगा जैसे भगवान का आशीर्वाद सदैव मेरे और मेरे परिवार के साथ रहेगा. जय श्री महाकाल." बाबा महकाल के दर पर सेलिब्रिटी लगातार आते हैं. बॉलीवुड स्टार के अलावा नेता और क्रिकेटर यहां लगातार माथा टेकने आते हैं.