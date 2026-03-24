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महाकाल की शरण में एक्ट्रेस सिमरत कौर, बोलीं- यहां की डिवाइन एनर्जी, आंखों में आ जाते हैं आंसू - ACTRESS SIMRAT KAUR IN UJJAIN

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सिमरत कौर ने बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 8:19 PM IST

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उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन हजारों-लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. महाकाल लोक बनने के बाद यह आंकड़ा बढ़ा ही है. वहीं मंगलवार को फिल्म अभिनेत्री सिमरत कौर उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. दर्शन के बाद सिमरत का महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने स्वागत व सत्कार किया. वहीं सिमरत ने मंदिर परिसर में तस्वीरें भी क्लिक करवाई. सिमरत ने बताया कि "मैंने दो फिल्में की है. GADAR 2 और बंगाल फाइल्स, मेरा महाकाल मंदिर आना ये दूसरी बार है. जब भी आती हूं तो आंसू आ जाते हैं. यहां की ऊर्जा डिवाइन है. मुझे किसी ने कहा था जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने को होगा, तो महाकाल बुलाएंगे. यकीनन कुछ अच्छा और बड़ा बदलाव जीवन में होगा.

उज्जैन: महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन हजारों-लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. महाकाल लोक बनने के बाद यह आंकड़ा बढ़ा ही है. वहीं मंगलवार को फिल्म अभिनेत्री सिमरत कौर उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया. दर्शन के बाद सिमरत का महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने स्वागत व सत्कार किया. वहीं सिमरत ने मंदिर परिसर में तस्वीरें भी क्लिक करवाई. सिमरत ने बताया कि "मैंने दो फिल्में की है. GADAR 2 और बंगाल फाइल्स, मेरा महाकाल मंदिर आना ये दूसरी बार है. जब भी आती हूं तो आंसू आ जाते हैं. यहां की ऊर्जा डिवाइन है. मुझे किसी ने कहा था जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने को होगा, तो महाकाल बुलाएंगे. यकीनन कुछ अच्छा और बड़ा बदलाव जीवन में होगा.

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