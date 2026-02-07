ETV Bharat / Videos

बाबा महाकाल के दरबार में मीका सिंह ने लगाई हाजिरी, नंदी हॉल में बैठ 2 घंटे की शिव-साधना - MIKA SINGH WORSHIPPED BABA MAHAKAL

बाबा महाकाल की शरण में गायक मीका सिंह (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 1:15 PM IST

उज्जैन: महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में महा शिवनवरात्री पर्व चल रहा है. पर्व के दूसरे दिन शनिवार को अल सुबह होने वाली भस्म आरती में प्रसिद्ध गायक और कलाकार मीका सिंह शामिल हुए और भगवान के दर्शन लाभ लिए. मीका सिंह ने नंदी हॉल में बैठकर 2 घंटे तक शिव साधना की. उन्होंने चांदी द्वार चौखट से माथा टेक भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया. मीका सिंह ने दर्शन के अनुभव को साझा करते हुए कहा, ''इंदौर में आयोजित शो में आया हूं. यहां तक आओ और बाबा का आशीर्वाद न लो यह कैसे संभव है. जब भी मौका मिलता है बाबा के दर्शन करने आता हूं. मैंने बाबा महाकाल से परिवार, दोस्तों व देश दुनिया की सुख समृद्धि की कामना की है.'' श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने मीका सिंह का स्वागत एवं सत्कार किया.

UJJAIN MAHA SHIV NAVRATRI 2026
UJJAIN MAHAKALESHWAR JYOTIRLINGA
BABA MAHAKAL BHASMA AARTI
MIKA SINGH VISIT UJJAIN
MIKA SINGH WORSHIPPED BABA MAHAKAL

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

संपादक की पसंद

