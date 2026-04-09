उज्जैन: टीवी अभिनेत्री सुहासी धामी उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंची. गुरुवार तड़के होने वाली भस्म आरती में शामिल हुईं. उन्होंने नंदीहाल में बैठकर भस्म आरती देखी. सुबह तड़के 2 बजे बाबा के पट खोले गई. जिसके बाद पूजन का दौर शुरू हुआ. जिसमें पुजारियों ने गर्भगृह में स्थित सभी देवी देवताओं का पूजन कर जलाभिषेक कराया. इसके बाद भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर व फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक करवाया गया. आरती पूर्ण होने के बाद सुहासी धामी ने बाबा महाकाल के दरबार में माथा टेककर दर्शन किए. इसके पश्चात राघव पुजारी और आकाश पुजारी के माध्यम से भगवान को जल अर्पित किया. पुजारियों ने उन्हें तिलक भी लगाया. साथ ही महाकाल कुंड के पास सुहानी ने फोटो भी खिंचवाई. एक्ट्रेस ने कहा, ''मंदिर की व्यवस्था काफी अच्छी है. खूब साफ सफाई है यहां. आरती में इतनी अच्छी व्यवस्था है सभी भक्तों को दर्शन का लाभ मिल रहा है. मंदिर कर्मचारी सभी से प्यार से बात करते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते. यह अनुभव अच्छा रहा, मैं इससे काफी इम्प्रेस हुई.''