कपिल देव ने गली क्रिकेट में लगाए जादुई शॉट्स, बच्चों संग की बैटिंग और मटरगस्ती - KAPIL DEV PLAYED CRICKET UJJAIN

बच्चों संग कपिल देन ने बैटिंग और मटरगस्ती की (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 1:16 PM IST

उज्जैन: क्रिकेट की दुनिया के जादूगर और भारत को क्रिकेट में पहला विश्व कप दिलाने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी कपिल देव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है. वीडियो उज्जैन का बताया जा रहा है, जिसमें वह शहर के फ्रीगंज क्षेत्र स्थित एक गली में बच्चों संग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में कपिल देव बच्चों के साथ बहुत सजग दिखाई दे रहे हैं. देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वे बच्चों को सालों के जानते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है. उज्जैन निवासी मोहनलाल व सरला सोनी ने बताया, "कपिल देव उनके फ्रीगंज स्तिथ निवास पर परिवारिक कार्यक्रम में करीबी मित्र होने के चलते शामिल होने मंगलवार को उज्जैन आए थे. उन्होंने बच्चों को गली में क्रिकेट खेलते देखा और खुद को रोक नहीं पाए, तुरंत बच्चों के साथ खेलने पहुंच गए. सर्कुलेट हो रहा यह वीडियो तभी का है."

UJJAIN KAPIL DEV VIDEO
FORMER CRICKETER KAPIL DEV
KAPIL DEV CRICKET WITH CHILDREN
UJJAIN NEWS
KAPIL DEV PLAYED CRICKET UJJAIN

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

संपादक की पसंद

