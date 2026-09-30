उज्जैन में घर के बाहर बैठी थी युवती, फिल्मी स्टाइल में उठाकर ले गया युवक, बदल गई पूरी कहानी
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 8:15 PM IST
उज्जैन: शहर के लालबाई फूलबाई मार्ग पर मंगलवार रात एक फिल्मी घटनाक्रम देखने को मिला. कार में सवार युवक फिल्मी स्टाइल में आया और घर के बाहर बैठी 19 वर्षीय युवती को उठाकर अपहरण की तरह कार में बिठाकर ले गया. जिसका सीसीटीवी फुटेज बुधवार सुबह सामने आया. युवक का पीछा करने के लिए परिवार भागा, लेकिन वे पकड़ नहीं पाए. जिसके बाद तुरंत परिवार ने थाना जीवाजीगंज पहुंचकर अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई. एक तरफ ये सब मामला चल ही रहा था, कि थोड़ी ही देर में पूरी कहानी ही पलट गई. युवक युवती ने वीडियो जारी कर कहा कि हम अपनी मर्जी से भागे हैं और दो दिन में पेश हो जाएंगे. हमें परेशान नहीं किया जाए. हमने शादी भी कर ली है. पिछले 4 सालों से हम दोनों बात कर रहे थे.
उज्जैन: शहर के लालबाई फूलबाई मार्ग पर मंगलवार रात एक फिल्मी घटनाक्रम देखने को मिला. कार में सवार युवक फिल्मी स्टाइल में आया और घर के बाहर बैठी 19 वर्षीय युवती को उठाकर अपहरण की तरह कार में बिठाकर ले गया. जिसका सीसीटीवी फुटेज बुधवार सुबह सामने आया. युवक का पीछा करने के लिए परिवार भागा, लेकिन वे पकड़ नहीं पाए. जिसके बाद तुरंत परिवार ने थाना जीवाजीगंज पहुंचकर अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई. एक तरफ ये सब मामला चल ही रहा था, कि थोड़ी ही देर में पूरी कहानी ही पलट गई. युवक युवती ने वीडियो जारी कर कहा कि हम अपनी मर्जी से भागे हैं और दो दिन में पेश हो जाएंगे. हमें परेशान नहीं किया जाए. हमने शादी भी कर ली है. पिछले 4 सालों से हम दोनों बात कर रहे थे.