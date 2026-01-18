ETV Bharat / Videos

दिव्यांग क्रिकेट फैन पर मोहन यादव का पसीजा दिल, मैच देखने स्टेडियम पहुंचा अभिषेक - UJJAIN DIVYANG CRICKET MATCH TICKET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पहली बार स्टेडियम मैच देखने पहुंचा अभिषेक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 4:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: भारत-न्यूजीलैंड वनडे क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला रविवार को होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच को स्टेडियम में देखने के लिए लोग पहले से टिकट का अरेंजमेंट कर रहे थे. ऐसे में उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव बमनापानी के निवासी दिव्यांग अभिषेक सोनी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम वीडियो संदेश जारी कर लाइव क्रिकेट मैच देखने की इच्छा जाहिर करते हुए टिकट की व्यवस्था करवाने की बात कही थी. वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन कलेक्टर ने इसकी जानकारी सीएम मोहन यादव को दी, जिस पर उन्होंने अभिषेक के लिए टिकट की व्यवस्था कराई. रविवार 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे न्यूजीलैंड-भारत सीरीज का फाइनल मुकाबला देखने अभिषेक भी स्टेडियम पहुंचे. उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहन रखी थी. अभिषेक क्रिकेट के शौकीन हैं, वे इंडिया टीम के सभी मैच गांव में टीवी पर देखते हैं. वहीं होलकर स्टेडियम के बाहर मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने सीएम मोहन यादव का धन्यवाद किया है.       

इंदौर: भारत-न्यूजीलैंड वनडे क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला रविवार को होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच को स्टेडियम में देखने के लिए लोग पहले से टिकट का अरेंजमेंट कर रहे थे. ऐसे में उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव बमनापानी के निवासी दिव्यांग अभिषेक सोनी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम वीडियो संदेश जारी कर लाइव क्रिकेट मैच देखने की इच्छा जाहिर करते हुए टिकट की व्यवस्था करवाने की बात कही थी. वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन कलेक्टर ने इसकी जानकारी सीएम मोहन यादव को दी, जिस पर उन्होंने अभिषेक के लिए टिकट की व्यवस्था कराई. रविवार 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे न्यूजीलैंड-भारत सीरीज का फाइनल मुकाबला देखने अभिषेक भी स्टेडियम पहुंचे. उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहन रखी थी. अभिषेक क्रिकेट के शौकीन हैं, वे इंडिया टीम के सभी मैच गांव में टीवी पर देखते हैं. वहीं होलकर स्टेडियम के बाहर मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने सीएम मोहन यादव का धन्यवाद किया है.       

For All Latest Updates

TAGGED:

DIVYANG GRATITUDE CHIEF MINISTER
MOHAN YADAV UJJAIN DIVYANG
HOLKAR STADIUM INDORE
IND VS NZ 3RD ODI
UJJAIN DIVYANG CRICKET MATCH TICKET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

TIGER VIDEO NARMADAPURAM

तवानगर में दिन दहाड़े टाइगर आया सड़क पर, गाय का शिकार करने की कोशिश, देखें वीडियो

January 15, 2026 at 2:09 PM IST
SIDHI TIGRESS HUNTS CHITAL

बाघिन ने चीतल का किया शिकार, अपनी टेरिटरी में उठाकर ले गई, वीडियो देख थम जाएगी सांस

January 14, 2026 at 8:05 PM IST
Tiger Spotted in Burhanpur

अंधेरी सड़क किनारे नजर पड़ी तो कार चालक के उड़े होश, नेपानगर-असीरगढ़ रोड का वीडियो?

January 12, 2026 at 10:28 AM IST
KANHA NATIONAL PARK THRILLING VIDEO

मंडला में शिकार के पीछे पेड़ पर चढ़ी बाघिन, नीलिमा को चकमा दे फरार हुआ तेंदुआ

January 7, 2026 at 4:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.