इंदौर: भारत-न्यूजीलैंड वनडे क्रिकेट सीरीज का फाइनल मुकाबला रविवार को होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच को स्टेडियम में देखने के लिए लोग पहले से टिकट का अरेंजमेंट कर रहे थे. ऐसे में उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव बमनापानी के निवासी दिव्यांग अभिषेक सोनी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम वीडियो संदेश जारी कर लाइव क्रिकेट मैच देखने की इच्छा जाहिर करते हुए टिकट की व्यवस्था करवाने की बात कही थी. वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन कलेक्टर ने इसकी जानकारी सीएम मोहन यादव को दी, जिस पर उन्होंने अभिषेक के लिए टिकट की व्यवस्था कराई. रविवार 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे न्यूजीलैंड-भारत सीरीज का फाइनल मुकाबला देखने अभिषेक भी स्टेडियम पहुंचे. उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी पहन रखी थी. अभिषेक क्रिकेट के शौकीन हैं, वे इंडिया टीम के सभी मैच गांव में टीवी पर देखते हैं. वहीं होलकर स्टेडियम के बाहर मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने सीएम मोहन यादव का धन्यवाद किया है.