उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में नेता, अभिनेता-अभिनेत्री और खिलाड़ियों सहित वीआई लोगों का तांता लगा रहता है. इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा महाकाल मंदिर पहुंचे. उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बाबा महाकाल का दर्शन किया. इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से तिलक वर्मा का स्वागत किया गया. वहीं, तिलक वर्मा ने नंदी हॉल में बैठ शिव साधना की और चौखट से माथा टेक आशीर्वाद लिया. उनके साथ महाराष्ट्र के स्वर्गीय डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार सहित अन्य कुछ विधायक और नेता भी मौजूद रहे. क्रिकेटर तिलक वर्मा ने कहा, "टी-20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूं. मैंने टी-20 वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बनने की प्रार्थना की थी, जो पूरी हुई."