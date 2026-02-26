महाकाल की शरण में भारतीय क्रिकेटर कर्ण शर्मा और सिद्धार्थ कौल, बोले- यहां अद्भुत ऊर्जा मौजूद - INDIAN CRICKETERS VISITED UJJAIN
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 4:41 PM IST
उज्जैन : गुरुवार को क्रिकेटर सिद्धार्थ कौल और कर्ण शर्मा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए. दोनों ने क्रिकेटर्स ने नंदी हॉल से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और हॉल में बैठकर शिव साधना की. इस दौरान क्रिकेटर कर्ण शर्मा ने कहा, '' मैं हमेशा महाकाल के दर्शन करने आता रहता हूं. आज भी दर्शन लाभ लेकर आनंद आया. मंदिर की व्यवस्थाएं अच्छी हैं भगवान सभी पर कृपा बनाए रखें. वहीं क्रिकेटर सिद्धार्थ कौल ने कहा, '' दर्शन के बाद ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मेरे अंदर प्योरिटी आ गई, ये स्थान ऊर्जा से भरपूर है और मैं भी ऊर्जा से भरपूर हो गया हूं. मैं सभी से कहता हूं कि यहां आकर डिवाइन एनर्जी को जरूर महसूस करें. ''
