उज्जैन में दो युवकों को अर्धनग्न कर रोड पर नागिन डांस कराया, लाठी और बेल्ट से पीटते रहे

उज्जैन : हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने गो तस्करी का आरोप लगाकार दो युवकों को पकड़ा. दावा है कि इनके साथ 8 गौवंश भी पकड़े हैं. इसके बाद गायों की तस्करी का आरोप लगाकर लोगों ने दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा. मामला एक सप्ताह पुराना है, लेकिन इसका वीडियो शनिवार को सामने आया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने दो युवकों को पकड़ रखा है. दोनों युवकों को अर्धनग्न किया गया. इस दौरान नागिन-नागिन का गाना बजाकर इनसे सड़क पर डांस कराया गया. बीच-बीच में कुछ लोग दोनों युवकों को लाठी और बेल्ट से पीट रहे हैं. ये घटना उज्जैन के ढाबला सिया क्षेत्र में झारडा मार्ग की है. पिटाई करने वालों का कहना है कि गौतस्करों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया गया. थाना भैरवगढ़ जगदीश गोयल का कहना है "मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा. वायरल वीडियो की जांच की जा रही है."