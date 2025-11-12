उज्जैन: भैरव अष्टमी पर्व पर उज्जैन के 56 भैरव बाबा मंदिर में 2000 से अधिक आइटम का भोग लगाया गया. ये सारे आइटम भक्तों की मदद से जमा किए गए और बाबा भैरव को अर्पित किए गए. जिसमें विदेशी शराब सहित कई तरह की सामग्री शामिल है. भगवान को भोग लगाने वाले भक्त नीरज देसाई ने बताया कि "बीते 21 सालों से भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं. इस वर्ष 2 हजार से अधिक आइटम का भोग भगवान को अर्पित किया गया है." वे बताते हैं कि 45 प्रकार की शराब, 18 प्रकार की वाइन, 300 प्रकार की अगरबत्तियां, 700 प्रकार के सुगंधित द्रव, 150 प्रकार की मिठाई, 150 प्रकार के नमकीन, 45 प्रकार के बिस्कुट, 30 प्रकार के बेकरी आइटम सहित अन्य अनेकों आइटम भगवान को अर्पित किए गए हैं.