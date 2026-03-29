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अभिनेत्री रूपाली गांगुली की महाकाल भक्ति, भस्म आरती को देखती रह गईं एक्ट्रेस - RUPALI GANGULY UJJAIN VISIT

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अभिनेत्री रूपाली गांगुली की महाकाल भक्ति (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 12:26 PM IST

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उज्जैन: बॉलीवुड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं. जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए. इस दौरान रूपाली गांगुली भस्म आरती में शामिल हुईं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर में वह पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आईं. रूपाली गांगुली ने बताया कि, ''मैं हमेशा बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आती हूं. आज मैं जो कुछ भी हूं बाबा महाकाल की बदौलत ही हूं. हर साल कोशिश करती हूं कि भस्म आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लूं. जब भी मन विचलित होता है तो यहां चली आती हूं. यहां आकर बहुत शांति मिलती है.'' 

उज्जैन: बॉलीवुड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचीं. जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए. इस दौरान रूपाली गांगुली भस्म आरती में शामिल हुईं और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर में वह पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आईं. रूपाली गांगुली ने बताया कि, ''मैं हमेशा बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आती हूं. आज मैं जो कुछ भी हूं बाबा महाकाल की बदौलत ही हूं. हर साल कोशिश करती हूं कि भस्म आरती में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लूं. जब भी मन विचलित होता है तो यहां चली आती हूं. यहां आकर बहुत शांति मिलती है.'' 

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