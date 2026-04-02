उज्जैन: प्रसिद्ध फिल्म धुरंधर 2 में जमील जमाली का रोल निभाने वाले अभिनेता राकेश बेदी रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए. इस दौरान राकेश बेदी नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर में वह पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए. राकेश बेदी अंतरराष्ट्रीय मूर्ख दिवस पर आयोजित 53वें टेपा सम्मेलन में शामिल होने उज्जैन पहुंचे थे. जहां उन्हें अन्तरराष्ट्रीय टेपा सम्मान से भी सम्मानित किया गया. राकेश बेदी ने बताया कि आज मैंने महाकाल जी के दर्शन किये. यहां जितने भी महंत, पुजारी और व्यवस्थापक हैं सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं.