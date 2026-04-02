ETV Bharat / Videos

धुरंधर 2 के जमील जमाली पहुंचे महाकाल के दर्शन को, नंदी हॉल में बैठकर लगाया ध्यान - DHURANDHAR 2 ACTOR RAKESH BEDI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
राकेश बेदी ने नंदी हॉल में बैठकर लगाया ध्यान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 4:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: प्रसिद्ध फिल्म धुरंधर 2 में जमील जमाली का रोल निभाने वाले अभिनेता राकेश बेदी रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए. इस दौरान राकेश बेदी नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर में वह पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए. राकेश बेदी अंतरराष्ट्रीय मूर्ख दिवस पर आयोजित 53वें टेपा सम्मेलन में शामिल होने उज्जैन पहुंचे थे. जहां उन्हें अन्तरराष्ट्रीय टेपा सम्मान से भी सम्मानित किया गया. राकेश बेदी ने बताया कि आज मैंने महाकाल जी के दर्शन किये. यहां जितने भी महंत, पुजारी और व्यवस्थापक हैं सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं.

उज्जैन: प्रसिद्ध फिल्म धुरंधर 2 में जमील जमाली का रोल निभाने वाले अभिनेता राकेश बेदी रविवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे. जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए. इस दौरान राकेश बेदी नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. मंदिर परिसर में वह पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आए. राकेश बेदी अंतरराष्ट्रीय मूर्ख दिवस पर आयोजित 53वें टेपा सम्मेलन में शामिल होने उज्जैन पहुंचे थे. जहां उन्हें अन्तरराष्ट्रीय टेपा सम्मान से भी सम्मानित किया गया. राकेश बेदी ने बताया कि आज मैंने महाकाल जी के दर्शन किये. यहां जितने भी महंत, पुजारी और व्यवस्थापक हैं सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAKESH BEDI VISITS MAHAKAL TEMPLE
MAHAKALESHWAR TEMPLE DARSHAN
DHURANDHAR 2 FILM
UJJAIN 53RD TEPA CONFERENCE
DHURANDHAR 2 ACTOR RAKESH BEDI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

shivpuri Crocodile entered house

आधी रात को भौंक रहा था पालतू कुत्ता, घर में खतरनाक जानवर को देख परिवार के उड़े होश

April 5, 2026 at 2:45 PM IST
Mahakale Temple bhasm aarti

बाबा महाकाल की भस्म आरती से मिली अद्भुत ऊर्जा, अभिनेत्री कावेरी प्रियम ने सुनाया अनुभव

April 4, 2026 at 12:49 PM IST
Jabalpur Car Crushed 4 peoples

जबलपुर के मोहल्ले में यमराज बन दौड़ी कार, 3 लोगों को कुचलते निकली, युवक की मौत

March 31, 2026 at 12:25 PM IST
Rupali Ganguly baba mahakal temple visit

अभिनेत्री रूपाली गांगुली की महाकाल भक्ति, भस्म आरती को देखती रह गईं एक्ट्रेस

March 29, 2026 at 12:26 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.