ETV Bharat / Videos

NET के 3 पेपर रद्द होने पर भारी बवाल, NTA के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र; SFI ने की एजेंसी खत्म करने की मांग - UGC NET 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
UGC NET JUNE 2026 EXAM CONTROVERSY IN HINDI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 2:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

UGC-NET जून 2026 परीक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र जैसे तीन अहम विषयों के पेपर रद्द होने के बाद हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान सवालों का दोहराव, तथ्यात्मक गलतियां और व्याकरण से जुड़ी भारी त्रुटियां सामने आई थीं.

पेपर रद्द होने के बाद NSUI, AISA और SFI जैसे प्रमुख छात्र संगठन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं. छात्र संगठनों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया और कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, SFI ने दिल्ली के ओखला स्थित NTA कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन करते हुए NTA को ही पूरी तरह से खत्म करने की मांग उठा दी है. छात्रों का कहना है कि बार-बार होने वाली इन धांधलियों से उनके रिजल्ट और PhD एडमिशन की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होगी. इस पूरे विवाद और छात्रों के आंदोलन की विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

UGC-NET जून 2026 परीक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र जैसे तीन अहम विषयों के पेपर रद्द होने के बाद हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान सवालों का दोहराव, तथ्यात्मक गलतियां और व्याकरण से जुड़ी भारी त्रुटियां सामने आई थीं.

पेपर रद्द होने के बाद NSUI, AISA और SFI जैसे प्रमुख छात्र संगठन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं. छात्र संगठनों ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया और कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं, SFI ने दिल्ली के ओखला स्थित NTA कार्यालय के बाहर उग्र प्रदर्शन करते हुए NTA को ही पूरी तरह से खत्म करने की मांग उठा दी है. छात्रों का कहना है कि बार-बार होने वाली इन धांधलियों से उनके रिजल्ट और PhD एडमिशन की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होगी. इस पूरे विवाद और छात्रों के आंदोलन की विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

NTA CONTROVERSY
UGC NET EXAM CANCELLED
NSUI PROTEST
SFI AISA
UGC NET 2026

संबंधित ख़बरें

कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को SC का आदेश

कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक को SC का आदेश: तमिलनाडु को पानी देने में CWMA के निर्देशों का करें पालन

August 17, 2026 at 10:48 PM IST
नितिन नबीन की नई टीम का एलान

BJP अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम का एलान, अमित मालवीय बाहर, जानें किन्हें मिली नई टीम में जगह

August 17, 2026 at 10:08 PM IST
CBI ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

1000 पन्नों में खुला ट्विशा शर्मा की मौत का राज, CBI ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

August 17, 2026 at 9:10 PM IST
'दिमागी नक्सल' बयान पर गरमाई सियासत

'दिमागी नक्सल' बयान पर गरमाई सियासत: केजरीवाल बोले, "हां, मैं दिमागी नक्सल हूं", संजय सिंह के भी तीखे तेवर

August 17, 2026 at 8:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.