UGC के नियमों को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भेदभाव न होने का दिया आश्वासन - UGC EQUITY RULES TRIGGER PROTESTS
Published : January 27, 2026 at 9:04 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 9:40 PM IST
UGC के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में इक्विटी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस विवाद पर बात की. स्टूडेंट्स और फैकल्टी को भरोसा दिलाया कि इन नियमों से भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. वहीं इसको लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए. दिल्ली में सवर्ण सेना के सदस्यों ने नए नियमों का विरोध करते हुए ITO पर UGC हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, घेराव के आह्वान के बाद, सुरक्षा कड़ी कर दी गई और UGC ऑफिस के चारों ओर कई बैरिकेड लगा दिए गए. पाबंदियों के बावजूद सवर्ण सेना के राष्ट्रीय महासचिव शिवम सिंह के नेतृत्व में कई प्रदर्शनकारी हेडक्वार्टर के पास पहुँच गए. लेकिन आगे बढ़ने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया और उन्होंने बैरिकेड के पास धरना शुरू कर दिया.. यह आंदोलन अब सिर्फ़ दिल्ली तक सीमित नहीं है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान बिहार, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से प्रदर्शन हुए. उत्तर प्रदेश में, वाराणसी, अमेठी और बरेली में विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ स्टूडेंट ग्रुप और ऊँची जाति के लोग ज़िला हेडक्वार्टर और पब्लिक जगहों पर इकट्ठा हुए और नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की.
