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BRICS समिट के बाद आगरा पहुंचीं युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपो, ताजमहल की भव्यता और मुमताज की कहानी ने मोहा मन

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UGANDA VICE PRESIDENT VISITS TAJ MAHAL (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 3:10 PM IST

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नई दिल्ली में आयोजित BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपोआगरा पहुंचीं. कड़े सुरक्षा घेरे के बीच उन्होंने ऐतिहासिक ताजमहल  का दीदार किया। रॉयल गेट से ताज का पहला नजारा देखते ही वह इसकी भव्यता से मंत्रमुग्ध नजर आईं.

ताजमहल परिसर में भ्रमण के दौरान उन्होंने टूरिस्ट गाइड से शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, मुगल इतिहास, पच्चीकारी की कला और मशहूर 'काले ताजमहल' के किस्सों को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुना. इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल टैंक पर बनी मशहूर डायना सीट पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाईं और विजिटर बुक में अपना संदेश दर्ज करते हुए ताजमहल को ‘बहुत सुंदर और अनमोल’ बताया.

नई दिल्ली में आयोजित BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपोआगरा पहुंचीं. कड़े सुरक्षा घेरे के बीच उन्होंने ऐतिहासिक ताजमहल  का दीदार किया। रॉयल गेट से ताज का पहला नजारा देखते ही वह इसकी भव्यता से मंत्रमुग्ध नजर आईं.

ताजमहल परिसर में भ्रमण के दौरान उन्होंने टूरिस्ट गाइड से शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, मुगल इतिहास, पच्चीकारी की कला और मशहूर 'काले ताजमहल' के किस्सों को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुना. इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल टैंक पर बनी मशहूर डायना सीट पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाईं और विजिटर बुक में अपना संदेश दर्ज करते हुए ताजमहल को ‘बहुत सुंदर और अनमोल’ बताया.

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