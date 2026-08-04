ETV Bharat / Videos

CM विजय और अभिनेत्री त्रिशा पर विवादित टिप्पणी! उदयनिधि स्टालिन को घर से उठा ले गई पुलिस, HC पहुंचा मामला - TAMIL NADU POLITICS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
UDHAYANIDHI STALIN TAKEN BY POLICE IN TAMIL NADU (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित DMK के विरोध प्रदर्शन के दौरान, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय और मशहूर अभिनेत्री त्रिशा (Trisha) पर कथित तौर पर विवादित और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की थी.

इस बयान से भड़की TVK महिला विंग की शिकायत पर तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ 6 धाराओं में FIR दर्ज की है. भारी बवाल और DMK कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच, पुलिस उन्हें उनके नीलंकरई स्थित आवास से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. दूसरी तरफ, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए यह पूरा मामला अब मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है.

तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित DMK के विरोध प्रदर्शन के दौरान, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय और मशहूर अभिनेत्री त्रिशा (Trisha) पर कथित तौर पर विवादित और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की थी.

इस बयान से भड़की TVK महिला विंग की शिकायत पर तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ 6 धाराओं में FIR दर्ज की है. भारी बवाल और DMK कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच, पुलिस उन्हें उनके नीलंकरई स्थित आवास से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. दूसरी तरफ, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए यह पूरा मामला अब मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CM VIJAY
ACTRESS TRISHA
TVK PARTY
TAMIL NADU POLITICS
UDHAYANIDHI STALIN

संबंधित ख़बरें

बीजेपी की हार पर बोलीं प्रियंका गांधी

बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार पर बोलीं प्रियंका गांधी, लोग BJP से ऊब चुके हैं, यह तो बस शुरुआत है

August 4, 2026 at 5:19 PM IST
WEATHER FORECAST TODAY IN INDIA

देशभर में मानसून का कहर, बिजली गिरने से 11 की मौत; बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड में फंसे 200 यात्री!

August 4, 2026 at 4:10 PM IST
US STATES SUE TRUMP ADMINISTRATION OVER TARIFFS

डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, नए टैरिफ को लेकर न्यूयॉर्क समेत 25 राज्यों ने कोर्ट में ठोका मुकदमा!

August 4, 2026 at 4:00 PM IST
US MILITARY BASE ATTACKED IN KUWAIT BY IRAN

कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का ड्रोन हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने दी 'आखिरी चेतावनी'; कच्चे तेल में फिर भारी उछाल!

August 4, 2026 at 1:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.