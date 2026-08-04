CM विजय और अभिनेत्री त्रिशा पर विवादित टिप्पणी! उदयनिधि स्टालिन को घर से उठा ले गई पुलिस, HC पहुंचा मामला - TAMIL NADU POLITICS
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Published : August 4, 2026 at 4:00 PM IST
तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित DMK के विरोध प्रदर्शन के दौरान, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय और मशहूर अभिनेत्री त्रिशा (Trisha) पर कथित तौर पर विवादित और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की थी.
इस बयान से भड़की TVK महिला विंग की शिकायत पर तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ 6 धाराओं में FIR दर्ज की है. भारी बवाल और DMK कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच, पुलिस उन्हें उनके नीलंकरई स्थित आवास से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. दूसरी तरफ, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए यह पूरा मामला अब मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है.
तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है. कावेरी जल विवाद को लेकर तंजावुर में आयोजित DMK के विरोध प्रदर्शन के दौरान, विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय और मशहूर अभिनेत्री त्रिशा (Trisha) पर कथित तौर पर विवादित और दोहरे अर्थ वाली टिप्पणी की थी.
इस बयान से भड़की TVK महिला विंग की शिकायत पर तंजावुर पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ 6 धाराओं में FIR दर्ज की है. भारी बवाल और DMK कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच, पुलिस उन्हें उनके नीलंकरई स्थित आवास से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. दूसरी तरफ, गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए यह पूरा मामला अब मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है.