उद्धव और राज ठाकरे एक साथ लड़ेंगे BMC चुनाव, बोले- मुंबई का मेयर हमारा होगा

उद्धव और राज ठाकरे एक साथ लड़ेंगे BMC चुनाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 10:28 PM IST

शिवसेना (UBT) और MNS ने 15 जनवरी को होने वाले BMC चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया है. शिवसेना (UBT) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और MNS प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को गठबंधन की घोषणा की. इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोनों भाई एक साथ हैं. राज ठाकरे ने दावा किया कि हम बीएमसी चुनाव में जीतेंगे और इस बार मुंबई का मेयर मराठी होगा.

राज के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ने कहा कि दोनों पार्टियां साथ रहने के लिए एक साथ आई हैं. हालांकि, राज ठाकरे ने BMC चुनावों के लिए दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की जानकारी साझा नहीं की. उन्होंने कहा, "मुंबई का मेयर मराठी होगा और हमारा होगा."

उद्धव ने कहा कि दोनों पार्टियों ने नासिक नगर निगम के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है, जहां 15 जनवरी को चुनाव होने हैं. साथ ही मुंबई और राज्य के 27 अन्य नगर निगमों के लिए भी. उन्होंने कहा कि अन्य नगर निगमों में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है. उद्धव ने कहा, "जो लोग बीजेपी में हो रही घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे भी हमारे साथ आ सकते हैं."

संपादक की पसंद

