AI समिट शर्टलेस प्रदर्शन केस में उदय भानु चिब को जमानत, कोर्ट से मिली बड़ी राहत

thumbnail
AI समिट शर्टलेस प्रदर्शन केस (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 28, 2026 at 4:01 PM IST

1 Min Read
एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर बेल दी और पासपोर्ट सरेंडर करने व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था. जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी देखी गई. वहीं, उनके वकील रूपेश सिंह भदौरिया ने रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे न्याय की जीत बताया. हालांकि इस पर सियासी घमासान जारी है. 

एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर बेल दी और पासपोर्ट सरेंडर करने व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जमा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन की कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था. जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी देखी गई. वहीं, उनके वकील रूपेश सिंह भदौरिया ने रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे न्याय की जीत बताया. हालांकि इस पर सियासी घमासान जारी है. 

UDAY BHANU CHIB GETS BAIL
SHIRTLESS PROTEST
AI समिट में शर्टलेस प्रदर्शन
उदय भानु चिब को जमानत
UDAY BHANU CHIB GETS BAIL

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

