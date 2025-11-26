राजस्थान का उदयपुर....झीलों की नगरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है. देश विदेश से आए ये पर्यटक पिछोला और फतेह सागर झील की खूबसुरती को निहारने के लिए पहुंचे हैं. बोटिंग का लुत्फ लेने के लिए लाइनों में लगकर टिकट खरीद रहे. यहां की तस्वीरें बता रही हैं कि इस शहर में नवंबर के महीने में सर्दी की गुनगुनी धूप के बीच पर्यटकों का जमावड़ा है. विदेशी पर्यटक भी अपने दोस्तों के साथ इस शहर की खूबसूरती को देखने पहुंचे हैं....और राजस्थानी सामान खरीद रहे हैं. यहां के कारोबारियों को दिसंबर में पर्यटकों की संख्या का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है. दिसंबर में कई बड़े आयोजन इस शहर में होने हैं.