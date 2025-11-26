ETV Bharat / Videos

पर्यटकों से गुलजार झीलों की नगरी उदयपुर, देश-विदेश से पहुंच रहे लोग - UDAIPUR PEOPLE ARRIVING ABROAD

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 10:48 PM IST

1 Min Read
राजस्थान का उदयपुर....झीलों की नगरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है. देश विदेश से आए ये पर्यटक पिछोला और फतेह सागर झील की खूबसुरती को निहारने के लिए पहुंचे हैं. बोटिंग का  लुत्फ लेने के लिए लाइनों में लगकर टिकट खरीद रहे. यहां की तस्वीरें बता रही हैं कि इस शहर में नवंबर के महीने में सर्दी की गुनगुनी धूप के बीच पर्यटकों का जमावड़ा है. विदेशी पर्यटक भी अपने दोस्तों के साथ इस शहर की खूबसूरती को देखने पहुंचे हैं....और राजस्थानी सामान खरीद रहे हैं. यहां के कारोबारियों को दिसंबर में पर्यटकों की संख्या का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है. दिसंबर में कई बड़े आयोजन इस शहर में होने हैं.

TAGGED:

UDAIPUR PEOPLE ARRIVING ABROAD
UDAIPUR
THE CITY OF LAKES
पर्यटकों से गुलजार झीलों की नगरी
UDAIPUR PEOPLE ARRIVING ABROAD

