ETV Bharat / Videos

महाकाल के चरणों में महाराणा प्रताप की 77वीं पीढ़ी के युवराज, लक्ष्यराज सिंह ने लिया बाबा का आशीर्वाद - PRINCE LAKSHYARAJ SINGH IN UJJAIN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
लक्ष्यराज सिंह ने लिया बाबा का आशीर्वाद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 12:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: वीर महाराणा प्रताप की 77वीं पीढ़ी के युवराज व उदयपुर शाही परिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे. जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर चौखट पर शीश नवाया और आशीर्वाद लिया. इसके बाद लक्ष्यराज सिंह ने नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने लक्ष्यराज मेवाड़ का स्वागत व सम्मान किया. लक्ष्यराज ने मंदिर परिसर में तस्वीरें क्लिक कराई. वहीं महाकाल मंदिर के बाद युवराज लक्ष्यराज कालभैरब मंदिर भी पहुंचे और आशीर्वाद लिया. इसके बाद उज्जैन के गांव नलवा में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए रवाना हुए. लक्ष्यराज के साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसौदिया सहित कई लोग मौजूद रहे. बाबा के दर्शन के बाद लक्ष्यराज सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा " जब भी यहां आता हूं, कुछ नया देखने को मिलता है. उन्होंने सीएम मोहन यादव को धन्यवाद भी दिया और सभी की मंगलकामना की.

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: वीर महाराणा प्रताप की 77वीं पीढ़ी के युवराज व उदयपुर शाही परिवार के लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे. जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर चौखट पर शीश नवाया और आशीर्वाद लिया. इसके बाद लक्ष्यराज सिंह ने नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की. महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने लक्ष्यराज मेवाड़ का स्वागत व सम्मान किया. लक्ष्यराज ने मंदिर परिसर में तस्वीरें क्लिक कराई. वहीं महाकाल मंदिर के बाद युवराज लक्ष्यराज कालभैरब मंदिर भी पहुंचे और आशीर्वाद लिया. इसके बाद उज्जैन के गांव नलवा में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए रवाना हुए. लक्ष्यराज के साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसौदिया सहित कई लोग मौजूद रहे. बाबा के दर्शन के बाद लक्ष्यराज सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा " जब भी यहां आता हूं, कुछ नया देखने को मिलता है. उन्होंने सीएम मोहन यादव को धन्यवाद भी दिया और सभी की मंगलकामना की.

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN MAHAKALESHWAR TEMPLE
UDAIPUR PRINCE LAKSHYARAJ SINGH
LAKSHYARAJ SINGH WORSHIP MAHAKAL
LAKSHYARAJ SINGH UJJAIN VISIT
PRINCE LAKSHYARAJ SINGH IN UJJAIN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Karn Sharma in Mahakaleshwar

महाकाल की शरण में भारतीय क्रिकेटर कर्ण शर्मा और सिद्धार्थ कौल, बोले- यहां अद्भुत ऊर्जा मौजूद

February 26, 2026 at 4:41 PM IST
UJJAIN ACCIDENT VIDEO

सड़क हादसे का दिलदहला देने वाला वीडियो, दो टुकड़ों में बंटा ट्रैक्टर

February 11, 2026 at 9:56 PM IST
Mika Singh worshipped Baba Mahakal

बाबा महाकाल के दरबार में मीका सिंह ने लगाई हाजिरी, नंदी हॉल में बैठ 2 घंटे की शिव-साधना

February 7, 2026 at 1:15 PM IST
Ranthambore Tiger reached Kuno National Park

कूनो नेशनल पार्क पहुंचा राजस्थान का बादशाह, चीतों के घर में टाइगर की एंट्री से हड़कंप

February 5, 2026 at 10:37 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.