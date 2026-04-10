ETV Bharat / Videos

'पश्चिम बंगाल में UCC लागू होगा', अमित शाह ने जारी किया BJP का संकल्प पत्र - BJP SANKALP PATRA FOR BENGAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अमित शाह ने जारी किया BJP का संकल्प पत्र (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 7:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में भाजपा का घोषणापत्र जारी किया. उन्होंने कहा कि, संकल्प पत्र विकसित बंगाल का रोडमैप है. इस दौरान शाह ने कहा कि, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है. उन्होंने कहा कि, बंगाल की जनता उन्हें पांच साल के लिए सरकार बनाने का मौका जरूर देगी. उन्होंने दोहराया कि, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर यहां की धरती से घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा और देश और राज्य को सुरक्षित किया जाएगा. शाह ने कहा कि, कई बीजेपी शासित राज्यों में UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू हो चुका है. उन्होंने कहा, बीजेपी 6 महीने के अंदर बंगाल में भी UCC लागू कर देगी, ताकि बंगाल में हर नागरिक के लिए एक कानून हो. उन्होंने कहा कि, बंगाल में सोनार बांग्ला का निर्माण होगा. शाह ने कहा कि, सभी सरकारी कर्मचारियों और सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को DA पक्का किया जाएगा, और नई BJP सरकार में हर कर्मचारी की इज्जत बनाए रखने के लिए 45 दिनों के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में भाजपा का घोषणापत्र जारी किया. उन्होंने कहा कि, संकल्प पत्र विकसित बंगाल का रोडमैप है. इस दौरान शाह ने कहा कि, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है. उन्होंने कहा कि, बंगाल की जनता उन्हें पांच साल के लिए सरकार बनाने का मौका जरूर देगी. उन्होंने दोहराया कि, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर यहां की धरती से घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा और देश और राज्य को सुरक्षित किया जाएगा. शाह ने कहा कि, कई बीजेपी शासित राज्यों में UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू हो चुका है. उन्होंने कहा, बीजेपी 6 महीने के अंदर बंगाल में भी UCC लागू कर देगी, ताकि बंगाल में हर नागरिक के लिए एक कानून हो. उन्होंने कहा कि, बंगाल में सोनार बांग्ला का निर्माण होगा. शाह ने कहा कि, सभी सरकारी कर्मचारियों और सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को DA पक्का किया जाएगा, और नई BJP सरकार में हर कर्मचारी की इज्जत बनाए रखने के लिए 45 दिनों के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP SANKALP PATRA FOR BENGAL
AMIT SHAH RELEASE SANKALP PATRA
BJP MANIFESTO
भाजपा का संकल्प पत्र
BJP SANKALP PATRA FOR BENGAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

शहबाज और मुनीर को नोबेल पुरस्कार देने की मांग

शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की मांग, पाकिस्तान में प्रस्ताव पेश

April 10, 2026 at 7:29 PM IST
अब भारत दौरे पर आ सकते हैं रुबियो

व्हाइट हाउस में भारत-अमेरिका की बड़ी बैठक, अब भारत दौरे पर आ सकते हैं रुबियो

April 10, 2026 at 5:20 PM IST
हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन खत्म

ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी से खत्म किया गठबंधन...बंगाल के चुनाव में अकेले उतरी AIMIM

April 10, 2026 at 4:00 PM IST
केकेआर पर एलएसजी की रोमांचक जीत

आईपीएल 2026: मुकुल चौधरी की नाबाद अर्धशतकीय पारी से केकेआर पर एलएसजी की रोमांचक जीत

April 10, 2026 at 3:24 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.