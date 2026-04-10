केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता में भाजपा का घोषणापत्र जारी किया. उन्होंने कहा कि, संकल्प पत्र विकसित बंगाल का रोडमैप है. इस दौरान शाह ने कहा कि, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है. उन्होंने कहा कि, बंगाल की जनता उन्हें पांच साल के लिए सरकार बनाने का मौका जरूर देगी. उन्होंने दोहराया कि, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर यहां की धरती से घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा और देश और राज्य को सुरक्षित किया जाएगा. शाह ने कहा कि, कई बीजेपी शासित राज्यों में UCC (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू हो चुका है. उन्होंने कहा, बीजेपी 6 महीने के अंदर बंगाल में भी UCC लागू कर देगी, ताकि बंगाल में हर नागरिक के लिए एक कानून हो. उन्होंने कहा कि, बंगाल में सोनार बांग्ला का निर्माण होगा. शाह ने कहा कि, सभी सरकारी कर्मचारियों और सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को DA पक्का किया जाएगा, और नई BJP सरकार में हर कर्मचारी की इज्जत बनाए रखने के लिए 45 दिनों के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा.