UCC सभी को भरोसे में लेकर बनाया जाना चाहिए, इससे मतभेद नहीं होने चाहिए: RSS प्रमुख भागवत - RSS CHIEF BHAGWAT ON UCC
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 8, 2026 at 10:26 PM IST
रविवार को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि इसका निर्माण आम सहमति से किया जाना चाहिए, इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए. वीर सावरकर को भारत रत्न देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये सम्मान प्रदान किया जाता है. तो इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी. संघ प्रमुख ने कहा कि अगर संघ उन्हें पद से हटने के लिए कहेगा तो वह इस्तीफा दे देंगे साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू संघ प्रमुख बन सकता है. इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख को सुनने के लिए सलमान खान, रवीना टंडन, विकी कौशल, अनन्या पांडे, करण जौहर, मधुर भंडारकर, रमेश तौरानी और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर सहित कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं.
रविवार को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि इसका निर्माण आम सहमति से किया जाना चाहिए, इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए. वीर सावरकर को भारत रत्न देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये सम्मान प्रदान किया जाता है. तो इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी. संघ प्रमुख ने कहा कि अगर संघ उन्हें पद से हटने के लिए कहेगा तो वह इस्तीफा दे देंगे साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू संघ प्रमुख बन सकता है. इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख को सुनने के लिए सलमान खान, रवीना टंडन, विकी कौशल, अनन्या पांडे, करण जौहर, मधुर भंडारकर, रमेश तौरानी और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर सहित कई दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं.