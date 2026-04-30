OPEC से अलग होगा संयुक्त अरब अमीरात…वैश्विक तेल बाजारों पर क्या पड़ेगा असर? - UAE OPEC EXIT
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Published : April 30, 2026 at 8:30 PM IST
संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई से OPEC और OPEC+ से अलग होने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक तेल बाजारों में हलचल बढ़ सकती है. यह कदम उत्पादन कोटे को लेकर असंतोष और सऊदी अरब के साथ बढ़ते मतभेदों का नतीजा माना जा रहा है. हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसका तत्काल असर सीमित रहेगा, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव के कारण तेल सप्लाई पहले से प्रभावित है. अमेरिका के बढ़ते उत्पादन से भी OPEC का प्रभाव घटा है. भविष्य में यदि क्षेत्र में स्थिरता लौटती है, तो UAE उत्पादन बढ़ाकर वैश्विक सप्लाई को प्रभावित कर सकता है, जिससे तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई से OPEC और OPEC+ से अलग होने का फैसला किया है, जिससे वैश्विक तेल बाजारों में हलचल बढ़ सकती है. यह कदम उत्पादन कोटे को लेकर असंतोष और सऊदी अरब के साथ बढ़ते मतभेदों का नतीजा माना जा रहा है. हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसका तत्काल असर सीमित रहेगा, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी तनाव के कारण तेल सप्लाई पहले से प्रभावित है. अमेरिका के बढ़ते उत्पादन से भी OPEC का प्रभाव घटा है. भविष्य में यदि क्षेत्र में स्थिरता लौटती है, तो UAE उत्पादन बढ़ाकर वैश्विक सप्लाई को प्रभावित कर सकता है, जिससे तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.