UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला पहुंचे भारत: द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा नया आयाम, मुंबई में हुआ स्वागत

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रिश्तों को और अधिक मजबूती देने के लिए UAE के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान आधिकारिक दौरे पर सोमवार को मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस उच्चस्तरीय यात्रा की जानकारी देते हुए इसे दोनों देशों के बीच करीबी संपर्क का प्रतीक बताया है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और UAE के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना और द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना है। इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी UAE का दौरा किया था और अबू धाबी में आयोजित 'रायसीना मिडिल ईस्ट डायलॉग' में हिस्सा लेते हुए IMEC (इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर) को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक अहम पहल बताया था।