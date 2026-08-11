ETV Bharat / Videos

जापान के बाद चीन में 'डॉल्फिन' तूफान ने मचाई भारी तबाही! शंघाई में टूटा 150 साल का रिकॉर्ड, 10 लाख लोग विस्थापित - TYPHOON IN CHINA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
TYPHOON DOLPHIN HITS CHINA LATEST UPDATES IN HINDI (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 12:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जापान में भारी तबाही मचाने के बाद अब 'डॉल्फिन' तूफान ने चीन में कुदरत का कहर बरपाया है. 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी तटीय इलाकों में टकराए इस भयानक तूफान का सबसे ज्यादा असर शंघाई में देखने को मिला है, जहां बारिश ने पिछले 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

तूफान के खतरे को देखते हुए चीनी प्रशासन ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था. खराब मौसम के कारण शंघाई के एयरपोर्ट्स पर 940 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और लोकल परिवहन ठप हो गया है. उधर, राजधानी बीजिंग में भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को लेकर 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है.

जापान में भारी तबाही मचाने के बाद अब 'डॉल्फिन' तूफान ने चीन में कुदरत का कहर बरपाया है. 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी तटीय इलाकों में टकराए इस भयानक तूफान का सबसे ज्यादा असर शंघाई में देखने को मिला है, जहां बारिश ने पिछले 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

तूफान के खतरे को देखते हुए चीनी प्रशासन ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था. खराब मौसम के कारण शंघाई के एयरपोर्ट्स पर 940 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और लोकल परिवहन ठप हो गया है. उधर, राजधानी बीजिंग में भी भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को लेकर 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINA WEATHER
SHANGHAI RAIN
BEIJING RED ALERT
TYPHOON IN CHINA
TYPHOON DOLPHIN

संबंधित ख़बरें

YPHOON DOLPHIN HITS CHINA LATEST UPDATES IN HINDI

जापान के बाद चीन में 'डॉल्फिन' तूफान ने मचाई भारी तबाही! शंघाई में टूटा 150 साल का रिकॉर्ड, 10 लाख लोग विस्थापित

August 11, 2026 at 12:00 PM IST
COLOMBIA EARTHQUAKE 7.4 MAGNITUDE DEATH TOL

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप से हाहाकार, 132 लोगों की मौत; 5 शहरों में रेड अलर्ट

August 11, 2026 at 11:53 AM IST
BENGALURU FOOD SAFETY DRIVE UPSCALE HOTELS

स्टार होटलों के किचन का घिनौना सच! सड़ा मीट और फंगस वाला खाना बरामद, 132 किलो फूड जब्त

August 11, 2026 at 11:26 AM IST
जेपी नड्डा का राहुल गांधी को चैलेंज

जेपी नड्डा का राहुल गांधी को चैलेंज, कहा, भ्रम न फैलाएं, जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चलाई गई

August 10, 2026 at 11:09 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.