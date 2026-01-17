अरुणाचल प्रदेश के सेला झील में पर्यटक डूबे, दोनों के शव बरामद, साथी पर्यटक को बचाने के दौरान हादसा - TWO TOURISTS DROWN AT SELA LAKE
Published : January 17, 2026 at 10:06 PM IST
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला झील में केरल के दो पर्यटक फिसलकर गिर गए. जिसमें से एक शख्स का शव शुक्रवार को बरामद किया गया. जबकि दूसरे शख्स का शव शनिवार को मिला. ये सात लोगों के टूरिस्ट ग्रुप का हिस्सा थे. जो गुवाहाटी के रास्ते तवांग आए थे. जब ग्रुप का एक सदस्य जमी झील में गिर गया और डूबने लगा. दोनों उसे बचाने के लिए झील में उतर गये. तीसरा टूरिस्ट तो सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा. लेकिन ये दोनों बर्फीले पानी में बह गए. यहां के एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान दिनू के रूप में हुई. दूसरे शख्स का नाम महादेव था. बरामद शव को जांग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रखा गया है. पुलिस को घटना की जानकारी शुक्रवार दोपहर तीन बजे लगी. जिसके बाद जिला पुलिस, केंद्रीय बलों और SDRF ने बचाव अभियान शुरू किया. सेला झील और दूसरे टूरिस्ट स्पॉट पर चेतावनी वाले साइन बोर्ट लगाए है. जिसमें लोगों को जमी हुई झीलों पर न चलने की साफ सलाह दी गई है. जिसके बाद भी लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं. 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित सेला झील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. लेकिन सर्दियों में ठंड और कमजोर बर्फ की परत के कारण यह काफी खतरनाक हो जाती है.
