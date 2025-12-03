ETV Bharat / Videos

दो शिक्षकों ने एक जर्जर स्कूल का कर दिया कायाकल्प, मॉडर्न तकनीक के साथ ट्रेडिशनल स्किल्स का ज्ञान - TEACHERS TRANSFORMED SCHOOL

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 3, 2025 at 10:18 PM IST

1 Min Read
 स्मार्ट क्लास... रोबोटिक्स... एनिमेशन... मासूमों को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी सिखाता ये कोई इंटरनेशनल या वर्ल्ड स्कूल नहीं है. बल्कि महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ ताल्लुके का जिला परिषद स्कूल है. जलिंदर नगर के जिला परिषद स्कूल ने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन T4 एजुकेशन की ओर से आयोजित कॉम्पिटिशन में वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज जीता है. दो शिक्षकों दत्तात्रेय वारे गुरुजी और रितुजा तामहाने ने महज आठ महीने में इस स्कूल को वर्ल्ड क्लास का बना दिया और देहात के बच्चों को स्मार्ट बना दिया.  

इस स्कूल में आंगनबाड़ी से आठवीं क्लास तक पढ़ाई होती है और यहां करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं. इन बच्चों को तीन महीने के भीतर पूरे साल का पाठ्यक्रम पढ़ा दिया जाता है.. साल के बाकी दिन ये बच्चे रोबोटिक्स,AI, ग्राफिक्स, थ्री-डी और गेमिंग जैसी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सीखते हैं. साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेंट्री, प्लंबिग और एफएम की भी पढ़ाई करते हैं. खास बात ये है कि बच्चे यहां अपने इंट्रेस्ट की चीजें सीखते हैं.. जिसकी वजह से इन पर कोई बोझ नहीं होता है.  

नए जमाने का ये स्कूल इलाके में इतना मशहूर हो गया है कि पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों के शिक्षक नियमित रूप से यहां आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रामीण इलाके के बच्चे कैसे मॉडर्न तकनीक सीखते हैं. 

TEACHERS TRANSFORMED SCHOOL
TRADITIONAL SKILLS
MODERN TECHNOLOGY
शिक्षकों ने स्कूल का किया कायाकल्प
TEACHERS TRANSFORMED SCHOOL

