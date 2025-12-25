AI के जमाने में जहां अक्सर बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर में खोए रहते हैं, वहीं, महाराष्ट्र के नागपुर की दो बहनें दीपाली और अंजलि लोगों की जिंदगी बेहतर करने में जुटी हैं. पढ़ाई से जो समय बचता है, दोनों बहनें उसे खेती में बिताती हैं. घर की छत पर वो ऑर्गेनिक खेती करती हैं. ऑर्गेनिक खेती के दौरान दोनों को जो अनुभव हुए.. इन्होंने उसे एक किताब का रूप दे दिया. 'वसंत बहार- कार्विंग द लाइफ विद हेल्थ' में दोनों ने ऑर्गेनिक खेती तौर-तरीकों के बारे में अपने अनुभव लिखे

दरअसल, दोनों बहनों ने अपने माता-पिता को घर की छत पर खेती करते देखा.. और फिर समझा कि ये सिर्फ बगीचा नहीं, बल्कि पूरा लैब है.. यहां उन्होंने कई प्रयोग किए. दोनों बहनें जिस तरह से लोगों के बेहतर हेल्थ के लिए काम कर रही हैं.. उससे उनके माता-पिता भी खुश हैं.

कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन. आजकल हम जो अनाज या शाक-सब्जियां खाते हैं. उनमें भी बड़ी मात्रा में केमिकल और पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो कई बीमारियां को जन्म दे रहे हैं. उनसे बचने के लिए जरूरी है कि इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जाए. इस काम में दीपाली और अंजलि की किताब उपयोगी साबित हो सकती है.