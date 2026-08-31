ETV Bharat / Videos

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड के दो शूटरों का एनकाउंटर, सिंगर की मां ने की मास्टरमाइंड को पकड़ने की मांग

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
दो शूटरों का एनकाउंटर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 5:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के साथ दो बदमाशों की मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में दोनों बदमाश ढेर हो गए. बताया जा रहा है कि दोनों शूटर अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल रहे थे. पुलिस को सूचना मिली थी कि अंकित बालियान हत्याकांड के दो शूटर शामली की तरफ आ रहे हैं. पुलिस ने जब उन्हें घेरने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस को चखमा देते हुए मन्ना माजरा की तरफ दौड़ गए. इस दौरान होटल राजमहल के निकट बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दो बदमाश घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई. हरियाणवी सिंगर के परिवार ने यूपी सरकार की अब तक की कार्रवाई पर संतोष जाहिर की, लेकिन उन्होंने साजिश के मास्टरमाइंड को पकड़ने की मांग की है.

यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के साथ दो बदमाशों की मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में दोनों बदमाश ढेर हो गए. बताया जा रहा है कि दोनों शूटर अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल रहे थे. पुलिस को सूचना मिली थी कि अंकित बालियान हत्याकांड के दो शूटर शामली की तरफ आ रहे हैं. पुलिस ने जब उन्हें घेरने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस को चखमा देते हुए मन्ना माजरा की तरफ दौड़ गए. इस दौरान होटल राजमहल के निकट बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की. पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में दो बदमाश घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई. हरियाणवी सिंगर के परिवार ने यूपी सरकार की अब तक की कार्रवाई पर संतोष जाहिर की, लेकिन उन्होंने साजिश के मास्टरमाइंड को पकड़ने की मांग की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

HARYANVI SINGER ANKIT BALIYAN
ANKIT BALIYAN ENCOUNTER
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान
TWO SHOOTERS KILLED IN ENCOUNTER

संबंधित ख़बरें

SC ST ACT CASE ON RAHUL GANDHI

हल्द्वानी 'शुद्धीकरण' विवाद में नया मोड़, राहुल गांधी के खिलाफ SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में FIR दर्ज

August 31, 2026 at 5:23 PM IST
टैलेंट में नंबर-1, तो इनोवेशन में पीछे क्यों?

टैलेंट में नंबर-1, तो इनोवेशन में पीछे क्यों? जानिए भारत के 'ब्रेन ड्रेन' और यूनिकॉर्न का पूरा सच

August 31, 2026 at 5:22 PM IST
न्यूयॉर्क में तिरंगे के अपमान पर भड़के रिजिजू

न्यूयॉर्क में तिरंगे के अपमान पर भड़के रिजिजू, प्रदर्शनकारियों को दी कड़ी चेतावनी

August 31, 2026 at 2:22 PM IST
Miss Teen International 2026

क्यूबा की जोआना उरांगा बनीं Miss Teen International 2026, नामीबिया की चैंटल बोएरेन रहीं फर्स्ट रनर-अप

August 31, 2026 at 1:21 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.