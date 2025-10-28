ETV Bharat / Videos

जयपुर में बस के हाईटेंशन बिजली लाइन से टकराने से दो मजदूरों की जलकर मौत, एक दर्जन घायल - BUS HITS HIGH TENSION LINE

राजस्थान के जयपुर में मंगलवार को एक बस के गलती से हाई-टेंशन बिजली की लाइन से टकरा जाने से दो मज़दूरों की जलकर मौत हो गई और 12 मजदूर झुलस गए. मज़दूरों को टोडी गाँव स्थित एक ईंट भट्टे पर ले जाया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ. बस ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे बस में करंट दौड़ गया और आग लग गई. 

पीलीभीत से ये मजदूर आ रहे थे. बस की छत पर घरेलू सामान और दो LPG सिलेंडर रखे हुए थे. हादसे के दौरान एक सिलेंडर फट गया. 

हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे पर राजस्थान के सीएम ने दुख जाताया है. वहीं डिप्टी सीएम ने इसके जांच के आदेश दिए हैं.

