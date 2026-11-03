नेपाल में दो हेलिकॉप्टरों की टक्कर, एक भारतीय नागरिक की मौत, तीन लोग घायल

नेपाल के सोलुखुंबु में दो हेलिकॉप्टरों की टक्कर हुई है, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है. मृतक की पहचान 47 साल के वसंत कुमार बालराम रामडु रूप में हुई है, जो हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर पर सवार थे. वहीं, भारतीय मूल के न्यूजीलैंड निवासी 47 साल के शैलेश कृष्ण पटेल इस हादसे में घायल हो गए हैं. उन्हें काठमांडु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये हादसा उस वक्त हुआ जब हेलिफॉक्टरों की लैंडिंग हो रही थी. लैंडिंग के दौरान दोनों हेलिकॉप्टरों के रोटर ब्लेड्स आपस में टकरा गए. जिसके चलते ये हादसा हुआ. जिन हेलिकॉप्टरों की टक्कर हुई है, उनका संचालन फिशटेल एयर और एयर डायनेस्टी करते हैं. हादसे में हेलिकॉप्टर के पायलट रवींद्र प्रजापति और प्रज्वल केसी भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के वक्त दोनों हेलिकॉप्टरों में कितने लोग सवार थे, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है.